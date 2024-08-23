Кабінет Міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

“Сьогодні для отримання різних видів соціальної підтримки від держави людина мусить подавати цілий пакет різних документів. При цьому більшість із них ми вже цифровізували, і вони вже є у наших базах. Тому ухвалюємо рішення, що органи соціального захисту не будуть вимагати у людей жодних паперових документів, якщо вони вже є в базі”, – сказав він.

Шмигаль зауважив, що це спростить життя українцям, а також надасть прозорості та ефективності державній допомозі.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабінет Міністрів також затвердив документ, що створить правові підстави, аби угода про «транспортний безвіз» із Європейським Союзом продовжувала діяти.