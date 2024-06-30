Для переваги над Росією Заходу необхідно навчитися вигравати в грі на ескалацію, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Таку думку він висловив під час лекції в британському Фонді Дітчлі.

“Наприклад, ми могли б конфіскувати всі 300 млрд євро суверенних російських активів. Російський диктатор Володимир Путін їх уже списав, повернути не сподівається. Але він також не думає, що ми маємо силу духу утримати їх. Наразі ми довели його правоту”, – зазначив очільник МЗС Польщі.

Також Сікорський заявив, що Путін шкодує про розпад Радянського Союзу і вирішив провести реванш. За його словами, нова вісь автократії кидає виклик “нашим цінностям, нашій безпеці та нашому способу життя”.

“Наше завдання – запобігти ширшому конфлікту, але й перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити”, – вважає Сікорський.

Глава МЗС Польщі стверджує, якщо Росія переможе, то нестабільність пошириться не лише в Європі, а й у всьому світі.

“Путін виграє цю війну, якщо ми його не зупинимо. І ми можемо це зробити. Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити й навіть перемогти – ми просто забули про це”, – наголосив він.