Про це повідомив Центр національного спротиву.
З нового навчального року в школах на тимчасово окупованих територіях України планується активніше залучати казацькі угруповання до навчального процесу.
Окупанти мають намір мілітаризувати освіту, зокрема, навчати дітей військовій справі та впроваджувати пропагандистські предмети.
Практика залучення “казаків” до освіти вже мала місце, зокрема на Херсонщині, де вони розповідали дітям про “русский мир” та важливість інтеграції з Росією.
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