Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.
Вона зазначила, що за даними Світового банку, прямі збитки України, завдані війною з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, становлять 152 млрд доларів. Потреби у відновленні, за поточним курсом, оцінюються у 6,3 трильйона гривень, що значно перевищує фінансування, передбачене на програму “єВідновлення”.
“При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою”, — йдеться у повідомленні.
За словами Шуляк, поточне фінансування значно менше за реальні потреби програми “єВідновлення”.
Кошти буде розподілено на:
- 3 млрд грн будуть спрямовані на житлові сертифікати для осіб, які втратили своє житло;
- 1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.
Всього з моменту запуску програми у травні 2023 року українцям було виплачено компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн, з яких:
- 7 млрд грн — компенсації за пошкоджене житло;
- 8,9 млрд грн — використані житлові сертифікати.
“Безперечно добре, що уряд таки знайшов можливість фінансування єВідновлення у 2025-му. Та погодьтеся: такий темп фінансування — це не вихід для розв’язання ситуації з виплатами, не кажучи вже про їх розширення на ТОТ”, — наголосила Шуляк.
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