У законопроєкті про державний бюджет на 2025, поданому на друге читання, передбачено 4 млрд грн на реалізацію програми "єВідновлення".

Про це повідомила голова партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

Вона зазначила, що за даними Світового банку, прямі збитки України, завдані війною з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, становлять 152 млрд доларів. Потреби у відновленні, за поточним курсом, оцінюються у 6,3 трильйона гривень, що значно перевищує фінансування, передбачене на програму “єВідновлення”.

“При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою”, — йдеться у повідомленні.

За словами Шуляк, поточне фінансування значно менше за реальні потреби програми “єВідновлення”.

Кошти буде розподілено на:

3 млрд грн будуть спрямовані на житлові сертифікати для осіб, які втратили своє житло;

1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

Всього з моменту запуску програми у травні 2023 року українцям було виплачено компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн, з яких:

7 млрд грн — компенсації за пошкоджене житло;

8,9 млрд грн — використані житлові сертифікати.