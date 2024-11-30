Про це повідомили в Укренерго.

Із 08:00 до 13:00 буде обмежена потужність для бізнесу та промисловості.

Наголошується, що потреба обмежити споживання електроенергії зумовлена пошкодженням енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки, скоєної росіянами 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні буде оприлюднена на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

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