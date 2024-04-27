З українськими школярами на ТОТ працюватимуть російські військові. Хоча місцева влада називає це "навчанням", але по суті підлітків готуватимуть до майбутніх вбивств.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“З 1 вересня 2024 року у школах на тимчасово окупованих територіях України запровадять новий предмет — курс з управління безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Офіційно вони можуть називати це “навчанням”, але насправді готують молодь до вбивств”, — йдеться у повідомленні.

Кремлівський режим обіцяє оснастити кожну школу навчальними безпілотниками й запросити до навчальних закладів російських військових, які працюватимуть з дітьми.

“Ця ініціатива — зухвале порушення міжнародного права та гуманітарних принципів”, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Артем Лисогор днями розповідав про те, що росіяни продовжують готувати дітей із тимчасово окупованих територій України до війни. За його словами, російське міносвіти навіть розробило спеціальну програму на час майбутніх канікул, у якій знайшло спосіб виховання покоління майбутнього “у правильному для росіян дусі”.