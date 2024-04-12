Чехія в рамках своєї ініціативи знайшла понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів для Збройних сил України.

Про це заявив президент Чехії Петер Павел, повідомляє портал DenikN.

«Спочатку ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155 калібру, це була вірна кількість ще деякий час тому. Зараз це вже понад мільйон», – сказав він.

Глава Чехії зазначає, що Україна має отримати велику кількість боєприпасів, щоб якнайкраще підготуватися до літнього російського наступу. Чехія має намір поставити Україні якнайбільше снарядів у найкоротші терміни.

За його словами, чеська ініціатива – не єдина, оскільки аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, також про це говорила і Франція.

Петер Павел також додав, що для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси та хто їх забезпечить.