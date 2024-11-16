Міністерство оборони України ініціювало зміни у системі забезпечення військовослужбовців під час лікування та реабілітації.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Як зазначається, нововведення стосуються надання покращеного харчування військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я усіх форм власності.

“Кожен захисник, який ризикує своїм життям заради нашої свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо наших військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива — це наша відповідь на їхню самовідданість і мужність”, — сказав заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник.

Харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців, згідно з новими нормами, відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який визначає також перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для одного військового на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.

“Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб”, — пояснює Мельник.

На думку Мельника, це гарантуватиме, що кожен воїн отримає належний раціон для швидкого одужання.