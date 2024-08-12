Працівники Державного бюро розслідувань та СБУ повідомили про підозру у постачанні неякісних аптечок для військових колишньому начальнику військового навчального центру, його медичному керівнику та восьми приватним підприємцям.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Військовий навчальний центр уклав із підприємцями вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 млн грн.

Військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок. Експертиза підтвердила, що вони не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості.

Колишньому начальнику навчального центру повідомили про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальнику медичної навчального центру – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Їм може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

Приватним підприємцям, які поставили неякісні аптечки, повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.