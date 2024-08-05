Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали, що 4 серпня офіційний Київ заявив про отримання Україною першої партії винищувачів F-16.
Втім, ідеться у звіті, отриманої кількості недостатньо для досягнення відчутного результату в захисті країни від повітряних атак або ефективної участі в бойових місіях.
На думку аналітиків, Україні знадобиться набагато більша кількість F-16, щоб інтегрувати літаки та розширити “парасольку” протиповітряної оборони.
“Крім того, для безпечнішого використання F-16 та усунення ризику їхнього ураження ворогом, Повітряним силам також слід регулярно знищувати системи протиповітряної оборони у російському тилу і на тимчасово окупованих територіях Україні за допомогою наданої Заходом далекобійної зброї”, – йдеться у звіті ISW.
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