Генерал-майор Дмитро Красильников наразі виконує обов’язки командира оперативно-тактичного угрупування “Сіверськ”. Раніше він обіймав посаду командувача оперативного командування “Північ”, яка наразі залишається вакантною. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у відповідь на запит.

Командування Збройних сил України вже ухвалило рішення щодо заповнення вакантної посади командувача ОК “Північ”. В даний час тривають процедури погодження, а інформація про тимчасових виконувачів обов’язків цієї посади є конфіденційною через кадрові обмеження.

Про звільнення Красильникова стало відомо вночі з 11 на 12 березня, коли народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала відповідний пост на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення про звільнення генерала, незважаючи на позицію командувача Сухопутних військ Олександра Драпатого. Цей допис став реакцією на новини про відхід українських військових із Курщини.

Сам генерал-майор Красильников підтвердив інформацію про своє звільнення, зазначивши, що йому не пояснили причин такого рішення. Наказ про звільнення був підписаний 7 березня. Він також підкреслив, що не бачить суттєвих підстав для цього рішення, зокрема у зв’язку з подіями на Курщині, оскільки залишив цей регіон ще у листопаді 2024 року.

У Генштабі ЗСУ раніше наголошували, що переміщення Красильникова з посади командувача ОК “Північ” не пов’язане з подіями в Курській області Росії.

Коротка біографія Дмитра Красильникова

Дмитро Красильников народився 3 липня 1978 року. У 1995 році він вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Після закінчення навчання служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. У 2012 році завершив навчання в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

У травні 2014 року він очолив 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, який згодом був переформований в окремий мотопіхотний батальйон 57-ї бригади. 21 липня 2014 року брав участь у звільненні Дзержинська (тепер Торецьк).

Під його керівництвом батальйон розширився, об’єднавши мотопіхотні батальйони, розвідроту, артилерійський підрозділ, підрозділ протиповітряної оборони та зв’язку в 57-му окрему мотопіхотну бригаду, якою він командував з 2015 року. Цей підрозділ брав участь у Дебальцевській операції.

З початком повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Красильников очолив оперативно-тактичне угруповання “Північ”. Він успішно відбивав атаки ворога, захищаючи Харківський напрямок, і врятував особовий склад та техніку.

28 лютого 2022 року Дмитру Красильникову було присвоєно звання Героя України з врученням ордена “Золота Зірка” за мужність і героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. У березні 2023 року він був призначений командувачем Оперативного командування “Північ”.