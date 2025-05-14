Генерал-майор Дмитро Красильников наразі виконує обов’язки командира оперативно-тактичного угрупування “Сіверськ”. Водночас, посада командувача оперативного командування “Північ”, яку він раніше обіймав, залишається вакантною. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.

Лиховій зазначив, що командування ЗСУ вже ухвалило рішення щодо заповнення вакантної посади командувача ОК “Північ”, і наразі тривають процедури погодження. Інформація про тимчасових виконувачів обов’язків цієї посади є конфіденційною відповідно до вимог керівних документів.

Звільнення Красильникова стало відомим вночі з 11 на 12 березня, коли народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала відповідний допис у Facebook. Вона повідомила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення про звільнення генерала, незважаючи на позицію командувача Сухопутних військ Олександра Драпатого. Ця інформація з’явилася на фоні відходу українських військових із Курщини.

Сам Дмитро Красильников підтвердив своє звільнення, зазначивши, що йому не пояснили причин, а наказ був підписаний 7 березня. Генерал-майор також підкреслив, що не вбачає підстав для свого звільнення, зокрема у зв’язку з ситуацією на Курщині, оскільки покинув цей регіон ще в листопаді 2024 року.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що зміна посади Красильникова не пов’язана з подіями в Курській області Росії.

Біографія Дмитра Красильникова

Дмитро Красильников народився 3 липня 1978 року. У 1995 році він вступив до Одеського інституту сухопутних військ, а після випуску був направлений до 95-ї десантно-штурмової бригади. У 2012 році навчався в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

У травні 2014 року Красильников очолив 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області, який згодом став окремим мотопіхотним батальйоном 57-ї бригади. Він брав участь у звільненні Дзержинська (тепер Торецьк) у липні 2014 року.

Під його керівництвом 57-ма окрема мотопіхотна бригада брала участь у Дебальцевській операції. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Красильников командував оперативно-тактичним угрупованням “Північ”, успішно відбиваючи атаки ворога та не дозволяючи йому просунутися до Харкова з Луганської області.

28 лютого 2022 року Дмитру Красильникову було присвоєно звання Героя України з орденом “Золота Зірка” за його мужність і героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави. У березні 2023 року його призначили командувачем Оперативного командування “Північ”.