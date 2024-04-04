Про це голова українського МЗС Дмитро Кулеба сказав під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради Україна-НАТО, як повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ, Кулеба відповів на запитання журналістів щодо можливих фактів постачання балістичних ракет для РФ від інших країн, зокрема КНР чи Ірану.