Про це голова українського МЗС Дмитро Кулеба сказав під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради Україна-НАТО, як повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначили в Міністерстві закордонних справ, Кулеба відповів на запитання журналістів щодо можливих фактів постачання балістичних ракет для РФ від інших країн, зокрема КНР чи Ірану.
Голова МЗС сказав, що наразі українська сторона не володіє фактами, які б підтверджували надання Росії балістичних ракет цими країнами.
Нагадаємо, джерела видання Reuters напередодні повідомляли, що Іран надав російським військам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.