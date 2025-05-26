Дмитро Пєсков про емоційну реакцію Трампа на обстріли України

Слова Пєскова передає російське державне агентство ТАСС

Дмитро Пєсков, речник президента Росії Володимира Путіна, охарактеризував реакцію Дональда Трампа, президента США, на обстріли України з боку Росії як “емоційну”. Цю інформацію оприлюднило російське державне агентство ТАСС.

Пєсков зазначив, що Росія вдячна Трампу за його ініціативу щодо переговорів між РФ та Україною. “Це важливий момент, що супроводжується емоційним навантаженням для всіх. Ми уважно слідкуємо за реакцією. Водночас президент Путін приймає рішення, необхідні для забезпечення безпеки нашої країни”, – підкреслив він.

В ніч на 25 травня Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Згідно з даними, було випущено 9 балістичних ракет “Іскандер”, 55 крилатих ракет Х-101, 1 ракету Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних дронів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок атаки загинуло 12 осіб, ще 60 отримали поранення.

Дональд Трамп висловив критику на адресу російських обстрілів. В коментарі щодо Володимира Путіна він висловив своє незадоволення його діями.

У своєму дописі на платформі Truth Social Трамп зазначив, що Путін “зовсім збожеволів”. “Я завжди говорив, що він хоче захопити всю Україну, а не лише її частину, і, можливо, це виявляється правдою. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії”, – додав він.

Крім того, Трамп висловив свою думку про президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той “не робить послуг своїй країні, висловлюючись так, як він це робить”.