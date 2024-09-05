Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу звільнено з посади. Він виконував обов'язки голови МЗС з березня 2020 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади Міністра закордонних справ України”, — йдеться у повідомленні.

За словами Железняка, “за” проголосували 240 нардепів.

Зазначається, що на звіт голова МЗС так і не прийшов.

Дмитро Кулеба займав посаду міністра закордонних справ України з 4 березня 2020 року і входив до складу Ради національної безпеки і оборони з 13 березня 2020 року. Перед цим, з серпня 2019 року, він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.