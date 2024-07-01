Дмитра Вербицького, справу якого розслідують у зв'язку з можливим незаконним збагаченням, було звільнено з посади заступника генерального прокурора.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Дмитра Вербицького за його власним бажанням. Обов’язки заступника генпрокурора, які виконував Вербицький, тимчасово поклали на інших заступників.

Костін пояснив, що не може відсторонити Вербицького під час розслідування можливого збагачення, оскільки Закон України “Про прокуратуру” не передбачає таку можливість. Водночас, він заявив, що йому найважливіше встановити істину і прийняти об’єктивне рішення.

Журналісти “Схем” виявили, що заступник генпрокурора Дмитро Вербицький переїхав жити до будинку в елітному котеджному містечку “Коник” у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за значно заниженою ціною.

Також виявлено, що одна з сусідок Вербицького, Христина Ільницька, стала власницею іншого маєтку у цьому містечку, хоча вона, за даними “Схем”, заплатила за нього значно менше його ринкової вартості.