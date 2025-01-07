Ідентифікували українського військового, який вступив у рукопашний бій із російським окупантом. Ним виявився 30-річний Дмитро Масловський із позивним "Кобра", боєць 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.

Про це повідомив бойовий медик бригади з позивним “Віцик”.

Медик уточнив, що саме Масловський зафіксований на відомому 8-хвилинному відео, де він героїчно протистоїть ворогу в районі населеного пункту Трудове.

“Масловський Дмитро Олегович “КОБРА” – побратим, який до останнього боровся з ворогом в населеному пункті Трудове. Саме він на тому самому відео рукопашного бою”, – зазначив військовий медик у своєму зверненні.

За інформацією Подільського ТЦК та СП, Масловський загинув 17 листопада 2024 року під час бою біля Трудового. Відомо, що воїн походив із Любашівської громади Одеської області.

На знак вшанування пам’яті загиблого Героя, у громаді оголосили День жалоби в день його поховання.