Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили пришвидшення надання Києву додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot на тлі посилення повітряних ударів РФ.

Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба у мережі X (Twitter).

Український міністр зазначив, що у Брюсселі на засіданні ради Україна-НАТО він висловив вдячність американській стороні за надану допомогу з початку повномасштабної агресії Росії.

“Я поінформував міністра Блінкена про посилення повітряного терору Росії проти українських міст і населених пунктів, у тому числі з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти способи якомога швидше забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони Patriot“, – написав Кулеба.

Він додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен “негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик”.

Крім того, розповів Кулеба, співрозмовники торкнулися питання розблокування фінансування пакетів оборонної допомоги для України з боку Штатів, зокрема ухвалення відповідної ініціативи у Конгресі.

“Ми також обговорили наступні кроки найближчими днями, щоб розблокувати додаткову допомогу США для України“, – йдеться в повідомленні глави МЗС України.

Також Кулеба додав, що сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО продемонструвало, що всі союзники по НАТО “усвідомлюють, наскільки це питання актуальне”.