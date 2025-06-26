Дмитро Лазуткін – лауреат Літературної премії імені Бориса Нечерди 2025

Про це повідомляє Українська літературна газета

У 2025 році Літературну премію імені Бориса Нечерди отримав український поет Дмитро Лазуткін. Цю інформацію оприлюднила Українська літературна газета.

Відзнака була вручена за його поетичну збірку “Будемо жити вічно”, яка вийшла друком у 2024 році під егідою видавництва “Видавництво Старого Лева”.

Літературна премія імені Бориса Нечерди

Літературна премія імені Бориса Нечерди – це щорічна нагорода, що відзначає видатні досягнення в українській поезії. Її заснування стало результатом співпраці Ліги українських меценатів, редакції журналу “Київ” та Одеської організації Національної спілки письменників України.

Ця премія вручається авторам за поетичні твори, які вирізняються оригінальністю, новаторськими художніми рішеннями та розвитком сучасної поетичної мови. Журі орієнтується на формулювання “за самобутні художні відкриття та утвердження нових напрямків в українській поезії”.

Назва премії вшановує українського поета Бориса Нечерду, творчість якого відзначається вільним віршем, внутрішньою цілісністю та увагою до особистого досвіду. Один із його відомих рядків – “Я жив як міг, я не лукавив” – часто цитують як ключ до розуміння його поетичної позиції.

Дмитро Лазуткін: поет, журналіст і військовослужбовець

Дмитро Лазуткін – український поет, телеведучий, військовослужбовець Збройних сил України, лауреат Шевченківської премії 2024 року та речник Міністерства оборони України.

Народився 18 листопада 1978 року в Києві. За освітою він інженер-металург, закінчив Національний технічний університет України. Його кар’єра охоплює різні сфери: від спортивного коментатора та телеведучого до військового кореспондента, продюсера та учасника бойових дій.

У 2023 році Лазуткін мобілізувався до ЗСУ, служив у 47-й Окремій механізованій бригаді “Маґура” на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю. У березні 2025 року він отримав відрядження від 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та став речником Міністерства оборони України після успішного проходження конкурсного відбору.

Лазуткін є автором кількох поетичних збірок, серед яких “Закладка”, “Червона книга”, “Боксери”, “Метро у передчутті дощу” та “Будемо жити вічно”. Його вірші неодноразово відзначалися преміями видавництва “Смолоскип”, фестивалю “Київські лаври”, а також потрапляли до списків найкращих книжок року за версією PEN Ukraine.

Книга “Закладка” (2022) здобула Національну премію України імені Тараса Шевченка. Дмитро Лазуткін є важливим голосом української культури та армії, поєднуючи літературну чутливість із досвідом військової служби.