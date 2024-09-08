Володимир Зеленський призначив своїм радником з комунікацій людину, яка писала йому промови.

Про це йдеться в указі Президента.

Дмитро Литвин — колишній журналіст і один з авторів президентських промов. До цього він працював кореспондентом на сайті видання «Лівий берег» упродовж 2009-2017 рр. та на телеканалі «Інтер», а згодом приєднався до команди Офісу президента, де активно займався комунікаційною діяльністю.