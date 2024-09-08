Про це йдеться в указі Президента.
Дмитро Литвин — колишній журналіст і один з авторів президентських промов. До цього він працював кореспондентом на сайті видання «Лівий берег» упродовж 2009-2017 рр. та на телеканалі «Інтер», а згодом приєднався до команди Офісу президента, де активно займався комунікаційною діяльністю.
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