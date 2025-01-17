Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України старшому солдату Дмитру Масловському (позивний "Кобра"), який загинув у листопаді 2024 року під час рукопашного бою з російським окупантом на Донеччині.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Дмитро Масловський вступив у рукопашний бій із військовим 39-ї гвардійської бригади РФ, прикриваючи своїх побратимів під час штурму околиць села Трудове, поблизу Курахового. Цей бій став одним із ключових у боротьбі за посилення флангів міста.

Президент відзначив його «взірцеву хоробрість» та героїзм. В указі Зеленського зазначено, що нагороду Дмитро здобув за «особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Золоту Зірку Героя України Зеленський передав матері загиблого військового.

Дмитро Масловський, родом із Одещини, служив у Збройних силах України з 2017 року. Після початку повномасштабного вторгнення він приєднався до 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади.

Відео з його героїчним рукопашним боєм, де він протистояв окупанту, озброєному ножем, стало широко відомим у соціальних мережах. Побратими описують Дмитра як відважного, зухвалого і безстрашного воїна.