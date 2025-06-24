Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Дмитро Нікітін, український стрибун у висоту, здобув перемогу на престижному “золотому” етапі Континентального туру, що відбувся 24 червня в чеському місті Острава. Ця перемога стала важливим досягненням у його кар’єрі.

Перед цим турніром Нікітін демонстрував стабільні результати, розпочавши літній сезон з перемоги на командному чемпіонаті України. Він також зайняв друге місце на відомому турнірі в Польщі та виграв “бронзовий” етап Континентального туру в Естонії.

На змаганнях у Чехії Дмитро змагався з 11 досвідченими легкоатлетами, серед яких були такі відомі спортсмени, як чинний срібний призер чемпіонату Європи в приміщенні Ян Штефела та чемпіон світу 2007 року Дональд Томас. Також у змаганнях брали участь представники Мексики та Італії – Едгар Рівера, Марко Фассінотті та Мануель Ландо.

Змагання для Нікітіна розпочалися з висоти 2.10 м, яку він подолав з першої спроби. Наступну планку на висоті 2.15 м він також взяв без помилок, після чого змагання залишили двоє спортсменів.

На висоті 2.20 м Нікітін зазнав першої невдачі, не впоравшись з двома першими спробами, але зумів подолати планку з третьої. Лише сім атлетів продовжили боротьбу, тоді як троє спортсменів завершили свої виступи.

Ключовою висотою для трійки призерів стала 2.24 м: Дмитро подолав її з першої спроби, що дозволило йому очолити залік. Ян Штефела взяв цю висоту з третьої спроби, а італієць Марко Фассінотті посів третє місце, випередивши найближчого суперника за кількістю спроб.

На висоті 2.28 м жоден зі спортсменів не зміг подолати планку, тож переможцем етапу став Дмитро Нікітін завдяки меншій кількості спроб на попередній висоті.

Результати Континентального туру в Остраві

1. Дмитро Нікітін (Україна) – 2.24 м

2. Ян Штефела (Чехія) – 2.24 м

3. Марко Фассінотті (Італія) – 2.20 м