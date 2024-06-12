Дмитро Плетенчук іде з посади керівника пресцентру Сил оборони півдня

Дмитро Плетенчук повідомив, що його відрядження до Сил оборони півдня як начальника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.

Про це він написав на свій сторінці у Facebook.

“Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або “зрадоньки”. Свій функціонал в якості “кризового менеджера” я виконав”, — йдеться у повідомленні.

Тепер він повертається до обовʼязків речника Військово-морських сил ЗСУ. На посаді речника Сил оборони півдня Дмитро взяв участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтервʼю.

Капітана 3 рангу Дмитра Плетенчука призначили керівником пресцентру Сил оборони півдня 22 квітня. Він замінив на цій посаді Наталію Гуменюк, звільнення якої вимагали українські журналісти та експерти медійних організацій. Наразі її перевели на посаду, не повʼязану із взаємодією зі ЗМІ.