08:37 У Білому домі офіційно підтвердили зустріч Байдена та Зеленського
08:15 Дмитро Плетенчук іде з посади керівника пресцентру Сил оборони півдня
07:54 Уночі Росія атакувала Київ: у КМВА повідомили наслідки атаки
07:16 Генштаб: Армія Росії втратила 980 солдатів за добу на війні в Україні

11 червня

22:53 Нідерланди виділяють 60 млн євро на закупівлю дронів для України
22:37 На Лиманському напрямку РФ посилила активність, скидуючи КАБи, — ОСУВ «Хортиця»
21:50 На відновлення знищених Росією медзакладів піде понад $17 млрд
21:36 Міноборони Німеччини: Україна отримає десятки перехоплювачів до ЗРК Patriot
21:21 У Міненерго заперечили заяву Зеленського про те, що Україна до кінця року побудує до 1ГВт газової маневреної генерації
20:50 Від початку доби на фронті 87 боєзіткнень, на трьох напрямках йдуть бої, — Генштаб
20:35 На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК
20:25 Марʼяна Безугла заявила про готовність стати новим міністром оборони
19:55 ЗСУ з січня отримали у шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік
19:39 Німецький банк надасть 15 млн євро на підстанції для “Укренерго”
19:18 Померла військова та стилістка “Кварталу 95” Шура Рязанцева
18:50 У середу графіки відключень діятимуть з 15:00 у Києві та чотирьох областях
18:28 Під Бєлгородом підірвався на міні оператор “Росія 24” під час зйомки сюжету про те “як не підірватися на міні”
18:17 Естонія передає пакет допомоги Україні з ППО малої дальності Mistral
17:55 Зеленський: Завершення війни в Україні в інтересах усієї Європи
17:40 США надають Україні $824 мільйони на підтримку енергетики
17:19 Ворог атакує на п’яти напрямках фронту, — Генштаб
16:56 В Одесі ТЦК намагалися мобілізувати медиків
16:35 Україна потребує до $30 млрд інвестицій на рік у наступні десять років
16:15 Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти, — Зеленський щодо мобілізації
15:59 Італія передасть Україні пакет військової допомоги
15:31 Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців до 2026 року
15:08 Німеччина підписала декларацію щодо підтримки відновлення України після війни
14:51 У липні ЄС зможе надати Україні близько €1,5 млрд прибутків від заморожених російських активів, — Урсула фон дер Ляєн
14:29 СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна
14:02 В України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року, — Зеленський
13:42 ДБР затримало заступника командира, який бив солдатів у академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
13:27 По всій Україні подовжили графіки погодинних відключень
13:13 Україна виконала усі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, — глава Єврокомісії
12:54 Суд залишив під вартою експрезидента компанії “Мотор Січ” Богуслаєва ще на місяць без права застави
12:34 Шольц: Німеччина передасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T та Gepard
12:09 У червні в Києві відбудеться українсько-польський Форум відновлення України
11:44 У Запоріжжі невідомий застрелив посадовця міськради
11:32 ДТЕК: На Київщині сталися аварійні відключення електроенергії через негоду

Дмитро Плетенчук іде з посади керівника пресцентру Сил оборони півдня

Дмитро Плетенчук повідомив, що його відрядження до Сил оборони півдня як начальника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.

Середа, 12 червня 2024, 08:15

Про це він написав на свій сторінці у Facebook.

“Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або “зрадоньки”. Свій функціонал в якості “кризового менеджера” я виконав”, — йдеться у повідомленні.

Тепер він повертається до обовʼязків речника Військово-морських сил ЗСУ. На посаді речника Сил оборони півдня Дмитро взяв участь у 177 ефірах, 15 брифінгах та 19 інтервʼю.

Капітана 3 рангу Дмитра Плетенчука призначили керівником пресцентру Сил оборони півдня 22 квітня. Він замінив на цій посаді Наталію Гуменюк, звільнення якої вимагали українські журналісти та експерти медійних організацій. Наразі її перевели на посаду, не повʼязану із взаємодією зі ЗМІ.

  • Глава Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм звільняється після скандалу з відрядженням
  • Шмигаль відхилив відрядження Найєма до Берліну напередодні звільнення
  • FT: Довіра західних партнерів до уряду Зеленського похитнулася через відставку Найєма
Теги: Плетенчук, речник, сили оборони

Межа у Telegram

Підписатись