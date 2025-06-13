Дмитро Разумков ініціює відставку Кабінету Міністрів України

Відповідну заяву у фейсбук-сторінці Дмитра Разумкова оприлюднив нардеп.

Дмитро Разумков, народний депутат та колишній спікер Верховної Ради, оголосив про свою ініціативу щодо відставки Кабінету Міністрів, розпочавши збір підписів. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

У своєму відеозверненні Разумков підкреслив, що уряд “провалив усі напрямки своєї діяльності”.

“Можна тут витратити годину, розповідаючи, який в нас непрофесійний уряд. Але настав час не говорити про те, який він не професійний, а його міняти, відправляти у відставку і ще раз звертаюся до всіх. Давайте це зробимо разом…Бо якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні боронять наші захисники на фронті.” – Дмитро Разумков

Крім того, він закликав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля самостійно піти у відставку.

“Це було б хоч якесь відповідальне рішення після всього, до чого його команда довела країну! І це дозволило б зекономити час, який доведеться витратити на підготовку документів для відставки цього Уряду.” – Дмитро Разумков

На заяву Разумкова відреагував Ярослав Железняк, нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної Ради. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що відставка прем’єр-міністра автоматично призведе до відставки всіх міністрів.

Железняк також нагадав, що відповідно до статті 10 закону “Про правовий режим воєнного стану”, під час дії воєнного стану повноваження Кабінету Міністрів України не можуть бути припинені.

Він додав, що планує подати законодавчу ініціативу, щоб усунути цю норму з законодавства та вдосконалити процедуру голосування і обговорення нового складу уряду.

Нагадаємо, що 10 червня до Верховної Ради було внесено проєкт постанови про звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції.

Ця ініціатива, за словами нардепа від фракції “Європейська Солідарність” Олексія Гончаренка, пов’язана з матеріалом журналістів Української правди про те, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало управління кількома підприємствами, зокрема Будинком профспілок у Києві, компанії, яка має зв’язок із Михайлом Стефанішиним – колишнім чоловіком та батьком дітей віцепрем’єрки.