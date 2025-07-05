Як повідомляється на офіційному сайті команди Портленд Трейл Блейзерс

Дмитро Скапінцев, український центровий, знову приєднався до “Портленд Трейл Блейзерс” для участі в Літній лізі НБА-2025. Цю інформацію підтверджено на офіційному сайті команди.

У січні цього року Скапінцев перейшов до фарм-клубу “Портленда” – “Ріп Сіті Ремікс”, який виступає в G-лізі, після того як залишив “Мейн Селтікс”. Наразі він входить до складу основної команди, що налічує 13 гравців, серед яких п’ятеро мають досвід виступів у НБА: сам Дмитро, атакувальні захисники Джеймс Букнайт, Ді-Джей Картон і Раян Рупер, а також легкий форвард Сіді Сіссоко.

У другій половині сезону 2024/25 Скапінцев демонстрував вражаючі результати у “Ріп Сіті Ремікс”, проводячи на майданчику в середньому 26.6 хвилин за гру, здобуваючи 10.1 очка, 2.8 результативної передачі та 8.2 підбирання.

Цей сезон стане для Скапінцева вже третім у Літній лізі НБА. У 2023 році, граючи за “Нью-Йорк Нікс”, він у п’яти матчах набирав в середньому 7.4 очка та 6.6 підбирання за 17.3 хвилини. Наступного року його показники покращилися: 13 очок та 7 підбирань за 17.4 хвилини.

Літня ліга НБА відбудеться з 10 по 20 липня, в ній візьмуть участь 30 команд, які проведуть щонайменше чотири матчі. “Портленд” розпочне свої виступи в турнірі в ніч на п’ятницю, 11 липня, матчем проти “Голден Стейт Ворріорз”.

Ще один українець, атакувальний захисник Максим Шульга, також візьме участь у Літній лізі НБА, його задрафтував “Бостон Селтікс” цього літа.

Дмитро Скапінцев: біографічні дані

Дмитро Скапінцев – 27-річний український центровий, який розпочав свою професійну кар’єру в 2015 році в “Черкаських Мавпах”.

У сезоні 2021/22 він грав за “Київ-Баскет” і також провів десять матчів за литовський клуб “Пьєно Жвайґждес”.

Свою кар’єру в США Скапінцев розпочав у листопаді 2022 року, дебютувавши в Лізі розвитку за “Вестчестер Нікс” у матчі проти “Мейн Селтікс”.

У грудні 2023 року основна команда “Нью-Йорк Нікс” підписала з ним двосторонній контракт. Дмитро зіграв двічі в регулярному чемпіонаті НБА, але на початку 2024 року його відрахували, після чого він повернувся до “Вестчестер Нікс” у G-лізі.

У жовтні 2024 року Скапінцев підписав контракт з “Бостон Селтікс” за умовами “Додатку 10”, але перед стартом сезону НБА його також відрахували з команди.

Дмитро дебютував за дорослу збірну України у 2020 році та брав участь у чемпіонаті світу-2023.