Народний депутат Артем Дмитрук, якого підозрюють у побитті військового й правоохоронця, перетнув кордон з Молдовою, не вказуючи, що він депутат.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос, передає «Радіо Свобода».

На кордоні Дмитрука прийняли як звичайного громадянина, який залишає територію, де йде війна. Про те, що є депутатом, він не казав.

Глава молдовського МВС каже, що країна була змушена пропустити Дмитрука, відповідно до Женевської конвенції. Документ зобов’язує надати людям, що приїжджають із зони конфлікту, безпечне місце.

На думку Ефроса, Молдова виконала свої зобов’язання, задокументувавши в’їзд українського депутата. Після цього той вилетів із країни через міжнародний аеропорт Кишинева.

25 серпня з повідомлення ЗМІ стало відомо, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно виїхав з України. Наразі цей факт підтвердили в Державному бюро розслідувань.

Уже після повідомлення про виїзд Дмитрука йому повідомили про підозру за побиття військового у 2023 році та викликали до ДБР для проведення слідчих дій 29 та 30 серпня. Через виїзд депутата Дмитрука правоохоронці розпочали кримінальне провадження та провели обшуки у прикордонників.