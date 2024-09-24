Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно залишив Україну, перетнувши кордон з Молдовою, підтвердив, що його затримали британські правоохоронці.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Володимир Зеленський вимагає його екстрадиції.

“Сьогодні в межах процесу я був затриманий правоохоронцями, після цього відбулося судове засідання. Скажу одне – я залишаюся з вами на зв’язку. Всім дякую за підтримку. Слава Богу за все”, – наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше видання The Independent писало, що Дмитрук, який переховується в Лондоні, повинен постати перед судом для оскарження запиту на екстрадицію, поданого урядом Зеленського. Нардеп заявляв, що нібито був змушений покинути Україну через свою позицію щодо заборони Московської церкви в Україні.