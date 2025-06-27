Борис Філатов звернувся до МВС через досьє у справі вбивства Ірини Фаріон

Як повідомляє Telegram-канал Бориса Філатова з його офіційним зверненням у меседжі Telegram-канал Бориса Філатова

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Ігоря Клименка, керівника Міністерства внутрішніх справ, у зв’язку з виявленням досьє на нього в телефоні В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Цю інформацію було озвучено під час судового засідання 26 червня 2025 року.

У своєму зверненні, опублікованому в Telegram, Філатов підкреслив, що файли, які містять досьє на нього, Сергія Стерненка та Геннадія Корбана, свідчать про існування списку осіб, які могли стати жертвами фізичного знищення. Мер зазначив, що він також потрапив до цього списку.

Філатов навів хронологію подій, починаючи з вбивства Ірини Фаріон 19 липня 2024 року, до встановлення камери відеоспостереження біля його будинку у березні 2025 року та замаху на Сергія Стерненка 1 травня 2025 року. Він вважає, що всі ці події пов’язані, і висловив думку, що МВС повинно було попередити його про наявність досьє у телефоні Зінченка.

“Чому цього не сталося ані після отримання данної інформації під час проведення досудового розслідування, ані після замаху на Сергія Стерненка, котрий також був фігурантом у цьому досьє, що безпосередньо несло потенційну загрозу можливого посягання на моє життя?” – Борис Філатов

Міський голова також запитав, чому він дізнався про цю інформацію від журналістів, а не від правоохоронних органів.

Нагадаємо, що після затримання Зінченка міністр Клименко повідомив, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон шукав інформацію про нардепа Максима Бужанського з Дніпра, що викликало підозри щодо останнього як потенційної жертви.

Деталі вбивства Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому, після чого втік з місця події. Мовознавицю госпіталізували з вогнепальним пораненням голови до лікарні святого Пантелеймона, де вона була прооперована. Стан її здоров’я був критичним, але через кілька годин медики оголосили про її смерть.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, якого підозрювали у вбивстві. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що є достатні докази його причетності до стрілянини.

26 липня Галицький районний суд Львова обрав Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а Львівський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Зінченку інкримінують умисне вбивство особи, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю. За ці злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування було проведено понад 60 експертиз, допитано більше 1 500 осіб та опрацьовано великий обсяг інформації з камер відеоспостереження. Обвинувальний акт було передано до суду 26 грудня 2024 року.

Адвокат підсудного Ігор Сулима зазначив, що у справі налічується 30 томів, а в суді вивчають відео з камер спостереження та результати експертиз. Зінченко наразі перебуває під вартою.