Судовий процес у Дніпрі за розтрату 4,4 млн грн на квадроциклах для оборони

Як повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки

У Дніпрі розпочато судовий процес проти керівника комунального підприємства міської ради, якого звинувачують у розтраті державних коштів, призначених для підтримки Сил оборони. За даними слідства, посадовець привласнив 4,4 мільйона гривень під час закупівлі квадроциклів для територіальної оборони.

Згідно з інформацією, наданою Бюро економічної безпеки України, розслідування виявило, що за вказівкою керівника було оголошено тендер на придбання 33 квадроциклів загальною вартістю близько 12,3 мільйона гривень.

“Надалі директор підписав контракт на постачання товару. Кошти були перераховані з рахунків комунального підприємства. Проте, за результатами експертизи, вартість квадроциклів перевищувала ринкову більш ніж на 4,4 млн грн.”

На даний момент обвинувальний акт вже направлено до суду за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років, а також додаткове позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, разом із конфіскацією майна.