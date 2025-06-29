Три медалі для Дніпра на чемпіонаті Європи з плавання U-23

Про це йдеться на сайті регіонального відділення Національного олімпійського комітету

На чемпіонаті Європи з плавання серед спортсменів до 23 років, що проходив у Словаччині, плавці з Дніпра здобули три медалі. Ця подія стала важливою для регіону, про що повідомило регіональне відділення Національного олімпійського комітету.

Олександр Желтяков продемонстрував вражаючі результати, ставши двократним віцечемпіоном. Він зайняв другі місця на дистанціях 100 метрів на спині, показавши час 53,93 секунди, та 200 метрів на спині з результатом 1:57,34 хвилини.

Ще одну медаль для Дніпра приніс Максим Овчінніков, який виборов бронзову нагороду на дистанції 200 метрів брасом, завершивши заплив з часом 2:10,77 хвилини.

Чемпіонат Європи U-23 з плавання завершився 28 червня у місті Шаморін, Словаччина, залишивши яскраві враження та нові досягнення для українських спортсменів.