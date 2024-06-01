Наразі повністю перекрито рух із лівого берега на правий, тому місцеві жителі обмежені в трафіку. Відновити трафік на ДніпроГЕС за лічені години вже вдалося.

Про це розповів голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Зараз у критичному стані ДніпроГЕС. Не йдеться вже навіть про вироблення електроенергії, станом на зараз перекрито повністю рух із лівого берега на правий, тож наші жителі обмежені в трафіку. Як об’їзд використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки”, — розповів Федоров.

За його словами, фахівці вже розпочали роботи з відновлення руху транспорту через ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Щодо відновлення трафіку на ДніпроГЕС, то за словами Федорова, зробити це за лічені години, як планувалося раніше, не вдалося.

“Зараз ми будемо консультуватися з фахівцями, інженерами, проєктувальниками додатково, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним”, – наголосив очільник Запорізької ОВА.

Додамо, що Іван Федоров вже неодноразово казав про те, що Дніпровська гідроелектростанція зазнала критичних руйнувань внаслідок масованих ракетних атак з боку Росії й наразі не йде мова про її відновлення.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів в Запоріжжі тимчасово перекрили рух транспорту Дніпровською ГЕС.