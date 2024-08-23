Ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці столичного метро до 10 вересня повністю завершаться, що дасть змогу відновити рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська" до 15 вересня.

Про це заявив власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт “Автострада” Максим Шкіль “Економічній правді”.

“В ніч з 20 на 21 серпня відбувся запуск пробного поїзда, який тестує габарити тунеля, він проїхав, жодних проблем немає”, – розповів він.

Шкіль зазначив, що будівельники та співробітники КП “Київський метрополітен” до 29 серпня повністю змонтують кабелі і електрозв’язок, після чого протестують якість рейок: для цього повторно проїде тестовий поїзд.

За його словами, планують до 15 вересня відновити рух між станціями “синьої” гілки для пасажирів київського метрополітену.

“Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями”, – підкреслив Шкіль.