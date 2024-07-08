Із 10:30 до 14:00 8 липня у всіх областях України скасували дію графіків відключень через зниження споживання електрики.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр «Укренерго» зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу вранці зменшити обсяг обмежень. А з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Водночас, у вечірні години із зростанням споживання та температури повітря очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень. В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги графіків погодинних відключень.

Імпорт електроенергії 8 липня планується упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 844 МВт-год. Експорт не здійснюється.

Як повідомлялося, раніше Укренерго прогнозувало, що 8 липня обмеження діятимуть цілодобово.