Про це повідомило Міністерство енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує, що до кінця року Україна зможе відновити близько 3 ГВт генерації, якщо буде забезпечено фінансування. Брифінг відбувся за участю представників влади, дипломатичних місій та міжнародних організацій.

“Активно шукаємо фінансову підтримку, щоб якомога швидше додати потужності до енергосистеми та гарантувати надійне енергопостачання для ключових об’єктів”, – сказав Галущенко.

При Міністерстві енергетики створена технічна група, яка співпрацює з енергокомпаніями та місцевими адміністраціями для виявлення проблем у проєктах розподіленої генерації через детальний опитувальник для регіонів.