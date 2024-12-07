Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно”, — написав він.
Раніше повідомлялося, внаслідок удару загинули 10 людей, серед них – двоє дітей. Це учениці однієї із міських шкіл.
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