Двох відомих у В'єтнамі користувачів Facebook - місцевого журналіста та адвоката - затримала поліція за дописи у соцмережі, в яких вони "зловживали демократичними свободами".

Про це інформує Deutsche Welle.

Уряд пояснив, що колишнього репортера Чионг Ху Сана та адвоката Чан Дінь Трієна звинуватили у “зловживанні демократичними свободами з метою посягання на інтереси держави”. За таке злочин загрожує до 7 років позбавлення волі.

Журналісту, якому 62 роки, раніше працював у кількох впливових в’єтнамських газетах. Чоловіка звільнили після того, як його блог став одним з найпопулярніших у В’єтнамі. Він різко критикував державний контроль над ЗМІ, відносини з Китаєм, корупцію, а також нового президента То Лама та генерального секретаря комуністичної партії Нгуєн Фу Чонга.

Друга жертва є колишнім заступником директора Асоціації адвокатів Ханоя, він брав участь у багатьох важливих судових справах. Засоби масової інформації повідомили, що його затримання пов’язане з коментарем про уряд, який він опублікував у Facebook.

Згідно з інформацією DW, незважаючи на те, що В’єтнам проводить широкі економічні реформи та стає все більш відкритим для соціальних змін, Комуністична партія, що керує країною, продовжує зберігати жорстку цензуру ЗМІ.