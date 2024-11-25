Про це написав військовий блогер, військовослужбовець 24ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов з позивним “Осман”.

“До адміністративного кордону Дніпропетровської області залишилося 7 кілометрів. Більше року затишшя, тим не менше напрямок Великої Новосілки не підготували до оборони. Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине”, — пише військовий.

За його словами, “бачачи як сиплеться передок, не мінувати передній край та не будувати якісні укріплення — чистої води кретинізм”.

“Якщо укріпи десь і будують, то цивільні підрядники, які копають необлаштовані траншеї по замовленому кілометражу, там де легше, а не там де треба… Звісно, навіщо ці лінії в лісосмугах за Покровськом, Великою Новосілкою та інших ключових містах, якщо там копати важко, можна ж увалити посеред поля, за 100 кілометрів від фронту, там гроші швидше та безпечніше “освояться”, — йдеться у повідомленні військового.

Водночас як зазначив військовий блогер, лейтенант ЗСУ із позивним “Алекс”, який веде Telegram-канал “Офіцер“, на відрізку з Гуляйполя до Великої Новосілки на Донеччині російські війська помітно наростили наступальні дії.

“Не думайте, що якщо Велика Новосілка в Донецькій області, то воно тим і обмежиться. Там до кордону Запорізької та Дніпропетровської областей дуже мала відстань, якщо взяти темпи просування росіян. У Велику Новосілку вже заскакують окупанти і треба просто зараз негайно вживати стабілізаційні дії, бо в оперативних масштабах провал саме там може дорого нам коштувати аж до того, що укріплення на Запоріжжі просто обійдуть”, – йдеться на каналі “Офіцер”.