Військовослужбовець, який хоче скористатись функцією онлайн-переведення, має оновити мобільний застосунок Армія+ до версії 2.0.3. Вона вже доступна в App Store та Google Play. А далі — додати список необхідних документів на зміну місця служби.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що нова процедура стала доступною лише день тому, і вже можна сказати про те, що під час подачі рапортів деякі військовослужбовці не надавали деяких документів або інформації, потрібної для перевірки відомостей чи їх посади.

Щоб уникнути подібних проблем, Черногоренко наголосила на обов’язкових документах для подачі, а саме:

Копія чи фото військового квитка / посвідчення офіцера. ВСІ сторінки, де є інформація про службу (не тільки про поточне місце).

Рекомендаційний лист (відношення) від частини, куди ви переводитесь. У ситуаціях, як-от переведення з бойової частини до тилової за станом здоровʼя, потрібно додати висновок ВЛК.

Крім того, за словами представниці Міноборони, трапляються випадки, коли Кадровий центр ЗСУ для придатних до служби військових запитує погодження командира частини. Це може бути якщо рапорт подає офіцер або військовий, який займає офіцерську посаду, або ж у випадку, коли захисник переводиться з тилової бригади у тилову або з бойової у бойову.