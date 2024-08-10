Кабмін розширив перелік видів діяльності ІТ-компаній для резидентства в Дія.City. Зокрема, долучися зможуть компанії, які займаються розробкою, реалізацією, обслуговуванням та ремонтом біонічних протезів.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що наразі в Україні кількість людей з ампутації може сягати до 100 тисяч осіб.

“Найкраще рішення в таких випадках – біонічне протезування. Це революційні технології, що поєднують медицину, ШІ, софт та робототехніку. Вони дозволяють відновити більшість функцій втраченої руки. Саме тому важливо розвивати ринок medtech, щоб зробити протезування більш доступним для українців”, – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Як зауважив очільник Мінцифри Михайло Федоров, компанії, які доєднаються до Дія.City, отримають сприятливі податкові умови та можливості залучати інвестиції.

“Це прискорить розвиток індустрії, й біонічні протези стануть доступнішими для людей з ампутаціями”, – наголосив Федоров.