Про це повідомляє рух спротиву “Жовта стрічка”.

“Чат-бот Жовтої стрічки буквально завалений фотографіями від мешканців різних міст: Скадовськ, Генічеськ, Нова Каховка, Гола Пристань… Бо гасло “Ми є” дійсно лунає з усіх окупованих Росією територій, і лунає воно не лише 24 серпня, а завжди. Вірте в ЗСУ і пам’ятайте, що в окупації дуже чекають на Україну. І обов’язково дочекаються”, – йдеться в повідомленні Жовтої стрічки.