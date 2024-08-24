Про це повідомляє рух спротиву “Жовта стрічка”.
“Чат-бот Жовтої стрічки буквально завалений фотографіями від мешканців різних міст: Скадовськ, Генічеськ, Нова Каховка, Гола Пристань… Бо гасло “Ми є” дійсно лунає з усіх окупованих Росією територій, і лунає воно не лише 24 серпня, а завжди. Вірте в ЗСУ і пам’ятайте, що в окупації дуже чекають на Україну. І обов’язково дочекаються”, – йдеться в повідомленні Жовтої стрічки.
Активісти зазначили, що в акції “Ми є” беруть участь сотні українців з таких міст: Севастополь, Сімферополь, Ялта, Алушта, Сімеїз, Мелітополь, Маріуполь, Горлівка, Донецьк, Луганськ, Харцизьк, Алчевськ, Нова Каховка, Генічеськ, Бердянськ, Сєверодонецьк, Старобільськ, Гола Пристань, Скадовськ, Ящикове.
“Хай там як окупанти лютують, бісяться, кричать; хай як брижчуть слюною російські пропагандисти – та Крим все одно лишиться українським”, – наголосили активісти після повідомлень про підняття прапора України в Криму.
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