Це сталося на честь Дня зовнішньої розвідки України, 24 січня 2025 року, за участю Голови НБУ Андрія Пишного та Голови Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Олега Іващенка, повідомляє пресслужба регулятора.

Монета “Служба зовнішньої розвідки України” відображає важливість цієї служби в забезпеченні національної безпеки та суверенітету України, а також у зборі інформації для ухвалення стратегічних рішень у різних сферах. Аверс монети містить хрест, що є частиною нової символіки служби, і тризуб в центрі хреста, обрамлений латинським гаслом “OMNIA VINCIT VERITAS” (“ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ”). По колу монети азбукою Морзе зашифровані перші три слова назви Служби зовнішньої розвідки.

На реверсі монети знаходиться стилізований тризуб, навколо якого зашифровані слова одного з українських політичних діячів за допомогою шифру Української Повстанської Армії. Служба зовнішньої розвідки України оголосила конкурс для спеціалістів з дешифрування цього повідомлення. Розшифроване послання буде опубліковане через шість місяців після введення монети в обіг.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, та обмеженим тиражем до 75 000 штук.