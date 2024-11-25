Про це повідомляє ВВС.
Згідно з офіційними результатами ЦВК, на першому місці з 22,94% підтримки опинився незалежний кандидат, ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, який не представляє жодну партію і не має власної. Примітно, що жодні соціальні опитування напередодні виборів не прогнозували йому виходу у другий тур.
На другому місці опинилась представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії, проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі з 19,18% голосів виборців.
Бронзовим” призером президентських перегонів став чинний прем’єр-міністр Марчела Чолаку sp 19,15% підтримки. Через незадовільний результат він уже подав у відставку з поста лідера своєї Соціал-демократичної партії й заявив, що не буде оскаржувати результат голосування навіть попри таке незначне відставання від своєї опонентки.
Зауважимо, що Келін Джорджеску є одним із найкатегоричніших пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. У 2021 році він заявляв, що НАТО не захищатиме жодного зі своїх членів у разі нападу Росії. Також Джеорджеску критикував військову допомогу Україні із боку США.
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