Протягом минулого тижня Міністерство оборони ввело в експлуатацію у війську 18 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ”, — йдеться в повідомленні.

Відомство зазначило, що за перші три місяці 2024 року було введено в експлуатацію у війську понад 80 нових зразків вітчизняного виробництва ОВТ.