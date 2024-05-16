Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ”, — йдеться в повідомленні.
Відомство зазначило, що за перші три місяці 2024 року було введено в експлуатацію у війську понад 80 нових зразків вітчизняного виробництва ОВТ.
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