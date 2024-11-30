Постійні групи військово-морських сил НАТО є підрозділами, які перебувають у стані постійної готовності. Ці групи здатні проводити операції як у мирний, так і у воєнний час і своїми діями забезпечувати постійний високий рівень готовності до реагування.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що до Таллінна прибули шість кораблів Першої постійної військово-морської групи НАТО. Першим ошвартувався в Старому порту естонської столиці британський фрегат HMS Iron Duke у п’ятницю.

Вранці в суботу прибули інші кораблі: флагман групи – норвезький штабний корабель HNoMS Maud, французький фрегат FS Auvergne, нідерландський фрегат HNLMS Van Amstel, бельгійський фрегат BNS Louise-Marie та патрульний корабель FS Commandant Blaison. Останній із них також візьме участь у навчаннях Сил оборони та союзників НАТО «Блискавка», які розпочнуться наступного тижня.

Командувач ВМС Естонії коммодор Іво Вярк заявив, що Перша постійна військово-морська група НАТО є «головним ударним кулаком» морських сил Альянсу.

“Присутність союзників в Естонії та в естонських водах сьогодні насамперед пов’язана з ситуацією з безпекою поблизу та навколо нас, регіональними оборонними планами НАТО та реагуванням на морські загрози”, — зазначив він.

Востаннє кораблі Першої постійної військово-морської групи НАТО відвідували Естонію у квітні минулого року, коли відбулися спільні з ВМС Естонії навчання.