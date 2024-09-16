Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє DR.
За словами міністра, перші літаки було передано Україні в серпні 2024 року. Їхня кількість не розголошується, а загалом Данія зобов’язалася поставити нашій країні 19 винищувачів.
“У другій половині 2024 року Данія поставить додаткову кількість літаків F-16”, — підтвердив Поульсен, втім кількості та точних термінів він не назвав.
Нагадаємо, група українських пілотів розпочала проходити підготовку на винищувачах F-16 в Румунії.
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