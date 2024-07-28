Про це Зеленський повідомив у інтерв’ю японській державній телерадіокомпанії NHK
Глава держави наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.
“Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада”, – пише NHK.
Інтерв’ю з українським президентом було записано у п’ятницю в Києві.
“Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни…
Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу”, – сказав Президент.
Зазначається, що цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.
“Ми контактували з його (Трампа – ред.) командою. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону”, – розповів Зеленський.