Президент Володимир Зеленський заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада.

Про це Зеленський повідомив у інтерв’ю японській державній телерадіокомпанії NHK

Глава держави наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

“Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить план дій для досягнення миру до кінця листопада”, – пише NHK.

Інтерв’ю з українським президентом було записано у п’ятницю в Києві.

“Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого завершення війни… Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу”, – сказав Президент.



Зазначається, що цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.