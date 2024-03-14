Про це 13 березня заявив лідер демократичної меншості нижньої палати Конгресу Гакім Джеффріс. Конгресмен закликав ухвалити законопроєкт до 22 березня, перш ніж законодавці підуть на нові канікули.

«Час спливає, тож ми маємо довести двопартійний законопроєкт національної безпеки до наступної п’ятниці, 22 березня – перед тим, як ми покинемо місто. Безглуздо вчиняти інакше», – сказав Джеффріс.

Він також наголосив, що не можна допустити, аби Росія захопила Україну, тому що в такому разі на кону, швидше за все, стоятимуть життя американських солдатів.

Нагадаємо, що 12 березня Сенат США оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 300 мільйонів доларів. Туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.