Як зазначає пресслужба Мінфіну, про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час заходу на тему: «Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік».
За словами Зикової, йдеться про отримання до кінця нинішнього року близько 4 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility; понад 3,9 млрд дол. від Сполучених Штатів; близько 2,2 млрд дол. від МВФ за результатами виконання Програми EFF; близько 2 млрд дол. від Уряду Японії та близько 500 млн дол. – від Великої Британії.
Заступниця міністра нагадала, що завдяки системній роботі з міжнародними партнерами та імплементації необхідних реформ у 2024 році вдалося залучити вже близько 24,7 млрд дол. прямої бюджетної підтримки.
Відомо, що державний та гарантований державою борг України протягом другого кварталу 2024 року зріс у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому – на 1,1 млрд дол. США. Збільшення боргу відбулося в основному через зростання довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.