Метою створення такого реєстру є формування електронної бази даних про порушення норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії Росії проти України для притягнення до відповідальності винних осіб.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції ТОТ Михайло Латинський під час 9-го засідання Діалогу з прав людини між Україною та ЄС, інформує пресслужба міністерства.

У своєму виступі Латинський зазначив, що наразі Мінреінтеграції планує вже до кінця поточного року запустити роботу реєстру порушень міжнародного гуманітарного права.

“Метою створення такого реєстру є формування електронної бази даних про порушення норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії проти України для притягнення до відповідальності винних осіб. Початок функціонування системи планується вже цьогоріч”, — сказав заступник міністра.

Він також поінформував учасників “Діалогу” про те, що Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадським сектором розробило проєкт Стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій України. Метою цієї стратегії є подолання наслідків тимчасової окупації деяких територій України.

Нагадаємо, з 2 квітня розпочав роботу Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією в Україні. Участь у ньому беруть 44 учасники з центром у Гаазі, Нідерландах. На відміну від Реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, цей реєстр включає понад 40 категорій шкоди, у тому числі тортури та сексуальне насилля.