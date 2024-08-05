Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
“Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності”, — написав Зеленський.
Він зазначив, що такими діями Ботсвана демонструє відданість міжнародному праву та принципам Статуту ООН, а також підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
“Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу”, — додав президент.
Ботсвана стала 93 країною, яка приєдналась до спільного комюніке.
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