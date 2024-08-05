До спільного комюніке саміту миру приєдналась Республіка Ботсвана.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності”, — написав Зеленський.

Він зазначив, що такими діями Ботсвана демонструє відданість міжнародному праву та принципам Статуту ООН, а також підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

“Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу”, — додав президент.

Ботсвана стала 93 країною, яка приєдналась до спільного комюніке.